2020/01/05 | 11:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستكون المسافة بين الشمس وكوكبنا في حدها الأدنى، اليوم الأحد في 5 كانون الثاني، ونتيجة لذلك سيبدو قرص الجسم السماوي في التلسكوب أكبر بنسبة 3 في المئة.وقالت عالمة الفلك الروسية ليدميلا كوشمان لوكالة “تاس” الروسية، “سيكون كوكبنا عند الحضيض وهو أقرب نقطة يكون فيها الأرض من الشمس كما يمر به الكوكب مرة واحدة في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشمس تقترب إلى أقصى حد لها من الأرض اليوم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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