2020/01/05 | 11:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديريةُ العامة لتربية واسط، الاحد، عن ابرامها عقودا وزارية مع المحاضرين والاداريين المجانيين وشمولهم بتسوية الملاكات التعليمية والتدريسية وتوزيعهم بين المدارس.وقال مدير عام تربية واسط منعم صادق في بيان وتلقته وكالة صدى، إن ”المديرية باشرت تحويل المحاضرين والاداريين المجانيين الى عقود وزارية وشمولهم بتسوية الملاكات التعليمية والتدريسية، ضمن العام الدراسي 2019ـ 2020″، مبينا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تربية واسط تباشر بتحويل المحاضرين والاداريين المجانيين الى عقود وكالة صدى الاعلام للانباء.

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