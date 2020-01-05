في تسجيل صوتي للقاضي العكيلي يرد على ترشيحه في ساحة التحرير: البس كفن وأكون في خدمة الناس

2020/01/05 | 11:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق رد القاضي رحيم العكيلي، على ترشيحه من قبل بعض المتظاهرين في ساحة التحرير يوم أمس السبت، مؤكدا أنه مع خيار الشعب لا الأحزاب والتيارات الدينية.وقال العكيلي في تسجيل صوتي، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أجراه معه أحد الناشطين، حول ترشيحه يوم أمس في ساحة التحرير، حيث أكد أنا “مطيع لخيار الشعب […]

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