سعيد الوجاني - الرئيس دونالد ترامب

2020/01/05 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني الرئيس الأمريكي يحسم امر الحرب مع ايران ، ويهدد بضرب اثنتا وخمسين هدفا إيرانيا حيويا ، إنْ تجرأت ايران ، ونفدت وعودها بالانتقام من قتل الجنرال قاسم سليمان .الضربة الامريكية إنْ حصلت ، ستكون مدمرة بشكل كبير ، وستشجع الشعب الإيراني الذي عانى من الحرب الإيرانية / العراقية لثماني سنوات ، وعانى من مقاطعة اقتصادية دامت اثنتي وثلاثين سنة ، ويعاني اليوم من عقوبات اقتصادية أمريكية / اوربية ، على النزو......

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