مرسيدس تستدعي مئات الآلاف من سياراتها..والسبب متعلق بالسلامة

2020/01/05 | 12:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات، إنها ستستدعي 744 ألف سيارة "مرسيدس بنز" في الولايات المتحدة تشمل إنتاج الفترة من 2001 حتى 2011، وذلك لأن السقف الزجاجي المتحرك قد ينفصل، ويشكل خطرا على الركاب.

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