كتلة مسيحية تكشف عن ضغوط أميركية لعرقلة عقد جلسة البرلمان اليوم

2020/01/05 | 12:00 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشفت كتلة بابليون، الأحد، عن قيام الولايات المتحدة الأميركية بممارسة ضغوط على بعض الأطراف السياسية لمنع...

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