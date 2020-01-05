ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في إندونيسيا إلى 60 قتيلا

2020/01/05 | 12:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في البلاد الى 60 قتيلا.

وقالت في بيان إن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ ليلة رأس السنة في العاصمة جاكرتا، ومدن ديبوك وبيكاسي وتانجيرانج وبوجور، أسفرت عن مصرع 60 شخصا ونزوح آلاف من منازلهم.

ولفتت إلى أن شخصين ما يزالان في عداد المفقودين في منطقة ليباك.

وذكرت السلطات الإندونيسية، أن عدد الأشخاص في مراكز الإقامة المؤقتة تراجع من 173 ألفًا، إلى 92 ألف، بفضل جهود السلطات المتواصلة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

وتشهد إندونيسيا، الواقعة في الحزام الاستوائي، سيولا وانهيارات أرضية باستمرار؛ نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على مدار العام.

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