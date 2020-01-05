إصابات خلال التشييع الرمزي للمهندس في ذي قار

2020/01/05 | 12:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارتعرض عدد من المتظاهرين، اليوم الاحد، إلى اطلاق نار خلال توتر بينهم وبين مشيعيين خلال مسيرة في ذي قار لشهداء الحشد والمهندس.وقال مراسل "كلكامش برس" بأن عددا من المشيعين أطلقوا النار حينما تم منعهم من عبور تقطاع البهو وسط الناصرية.وأوضح المراسل بأن المسيرة دعت إليها هيئة الحشد الشعبي ذي قار لتشييع الشهداء الذين سقطوا بحادثة قصف مطار بغداد الدولي فجر الجمعة".

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