دماؤُكَ يا أبا مهدي نفيرُ

2020/01/05 | 12:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت موثع قناة العالم الاخبارية قصيدة بقلم الكاتب والاعلامي حميد حلمي البغدادي مهداة الى راحة نفس القائد العام لقوات الحشد الشعبي المقدس في العراق ال...

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