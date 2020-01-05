الكورد يتبنون الحياد ويستصعبون إخراج الأمريكيين من العراق

2020/01/05 | 12:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري في حديث لكوردستان 24 – صورة: كوردستان 24

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