2020/01/05 | 12:14 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرف على سبب نقل جثمان أبو مهدى المهندس نائب رئيس الحشد الشعبى إلى إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/05 | 12:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على سبب نقل جثمان أبو مهدى المهندس نائب رئيس الحشد الشعبى إلى إيران) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على سبب نقل جثمان أبو مهدى المهندس نائب رئيس الحشد الشعبى إلى إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).