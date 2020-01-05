ظريف يصف بومبيو بالمهرج ويقول: انظر الى تشييع سليماني في العراق

2020/01/05 | 12:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على ما قاله نظيره الأميركي مايك بومبيو، عن خروج العراقيين إلى الشوارع ابتهاجا بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقال ظريف في تغريدة على حسابه في تويتر، إن خروج الالاف في العراق لتشييع أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني يثبت كذب ادعاءات مهرج اميركا مايك بومبيو الذ يتنكر بزي دبلوماسي، مؤكدا أن الطريقة التي تم فيها تشييع سليماني تشير الى نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة في غرب آسيا.

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