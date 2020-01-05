ريال مدريد يقترب من حسم أول صفقات الشتاء

2020/01/05 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت تقارير صحفية اسبانية، توصل ريال مدريد لاتفاق مع فلامنغو البرازيلي بشأن ضم لاعب وسط هجومه الشاب رينير جيسوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

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