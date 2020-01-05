مصدر: نشر قوة من جهاز مكافحة الإرهاب حول مبنى البرلمان ’’تحسباً لأي طارئ’’

2020/01/05 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الاحد (05 كانون الثاني 2020)، بنشر قوة من جهاز مكافحة الإرهاب حول مبنى مجلس النواب تحسباً لأي طارئ قد يحدث.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب انتشرت حول مبنى مجلس النواب العراقي، قبل انعقاد الجلسة المخصصة لإخراج القوات الامريكية تحسبا لأي طارئ".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا رئيس كتلة بدر النيابية في مجلس النواب، حسن شاكر، أعضاء مجلس النواب الى الحضور للجلسة المزمع عقدها ظهر اليوم من اجل التصويت على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الامريكية من البلاد.

وقال شاكر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "البرلمان مُطالب اليوم ان يكون له موقف بطولي وشجاع، من خلال التصويت على صيغة قرار تلزم الحكومة بطرد القوات الامريكية من البلاد".

وأضاف، أن "الكيل قد طفح، وقد ثبت لنا بالدليل ان الولايات المتحدة الامريكية هدفها في العراق، تدميره وتقسيمه الى دويلات تخدم مصالحها"، لافتاً الى أن "واشنطن غير قادرة على فرض عقوبات اقتصادية على العراق في ظل وجود شركات أمريكية، واجنبية اخرى في البلاد".

وكان النائب عن كتلة صادقون التابعة لعصائب اهل الحق، احمد الكناني، قد رأى، السبت (04 كانون الثاني 2020)، أن من لم يحضر يوم غد لجلسة مجلس النواب، من أجل التصويت على قرار اخراج القوات الامريكية، يعتبر "خائن لوطنه"، بحسب قوله.

وقال الكناني في تغريدة عبر منصته بـ "تويتر"، إن "يوم غد يوم للسيادة او اللاسيادة، وسيفرح فيه الشهداء او تذهب تضحياتهم هباءً، أما ان نصوت على خروج قوات الاحتلال، او نبقى خانعين مسلوبي الإرادة والكرامة".

وأضاف، أن "النائب الذي لن يحضر للتصويت على خروج المحتل فقد خان وطنه".

قبيل ذلك، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، إلى عقد جلسة طارئة، لبحث الاستهداف الأمريكي، لنائب الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، دعا لعقد جلسة طارئة، لبحث الاستهداف الامريكي الغادر الذي اسفر عن استشهاد ثلة من المؤمنين المقاومين الابطال".

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