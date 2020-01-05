طلبة بغداد يتوافدون للتحرير والديوانية تواصل نشاطها الاحتجاجي(صور)

2020/01/05 | 12:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بدأ توافد مجاميع من طلبة الجامعة التكنولوجية، الأحد، إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.وقال مراسل “يس عراق” إن مجاميعَ من طلبة الجامعة التكنولوجية، بدأت بالتوافد الى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.الديوانية تجدد احتجاجها خرج المئات من طلبة محافظة الديوانية، إلى الاحتجاجات وتجديد المسيرات الطلابية لإعادة الروح إلى انتفاضة تشرين والتأكيد […]

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