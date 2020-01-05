2020/01/05 | 12:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قال حسين شريعتمداري، ممثل خامنئي في مؤسسة "كيهان"، في مقال له، يوم السبت ، إن عبارة "هؤلاء المجرمون سيواجهون انتقامًا شدیدًا علی مقتل سلیماني، في الوقت والمكان المناسبين"، التي وردت في بيان مجلس الأمن القومي الإيراني، "کان یمکن الاستغناء عنها".



وأضاف شريعتمداري أن عبارة "الوقت والم...

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