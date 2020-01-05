مجلس النواب لن يصوت على إخراج الأمريكيين

2020/01/05 | 12:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي جلو مرعيلم يأتوا برغبتنا ليغادروا برغبتنا.سيكون محرجا رغم ذلك للأمريكيين لو أن مجلس النواب العراقي أصدر قرارا يلزم واشنطن بسحب عديد قواتها ومعداتها من البلاد، وعلى الأقل فإن ذلك يعني رفع الغطاء القانوني والشرعي عن ذلك الوجود ليكون عرضة لأستهداف من أكثر من جهة محلية وخارجية.مجلس النواب العراقي ...

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