اكتشف الإبداع .. رينو كويد الاختبارية

2020/01/05 | 12:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم شركة رينو الفرنسية طرح نوع جديدة من سياراتها تتميز تتميز بالقوة والمرح لتناسب عملائها الصغار".

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