وفد سعودي رفيع يزور واشنطن ولندن لبحث التهدئة في المنطقة

2020/01/05 | 12:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الاحد، نقلا عن مصادر مطلعة، ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وجه نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة وبريطانيا خلال اليومين المقبلين.

وقالت، أن الأمير خالد بن سلمان "سيلتقي في الولايات المتحدة بكبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع، وذلك في إطار سعي المملكة إلى بذل كل الجهود الرامية إلى التهدئة وضبط النفس ودرء كل ما يؤدي إلى تصاعد الأوضاع، وبما يكفل تعزيز أمن المنطقة واستقرارها".

وتأتي الزيارة، عقب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني بصاروخ أطلقه الجيش الأمريكي على سيارته، فجر الجمعة وهي على طريق مطار بغداد الدولي.

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