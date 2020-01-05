2020/01/05 | 12:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، الأحد، عن توجيه استدعاء للسفير الأمريكية لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية استهداف سليماني والمهندس في بغداد.وقال خلف في تصريح صحفي نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "هناك توجيها من الحكومة العراقية، إلى وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، بأن يستدعي السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، إثر القصف نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني".وأضاف، أن "التوجيه لوزير الخارجية العراقية، بأن يسلم السفير الأمريكي، ورقة احتجاج، ورفض الحكومة العراقية لمثل هذه الأفعال وإيقافها مستقبلا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه حكومي بتسليم السفير الأمريكي مذكرة احتجاج بعد عملية الاغتيال الأخيرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه حكومي بتسليم السفير الأمريكي مذكرة احتجاج بعد عملية الاغتيال الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).