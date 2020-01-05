بالصور.. مأتم عزاء لسليماني والمهندس في مبنى مجلس النواب

2020/01/05 | 12:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافاد مراسل "كلكامش برس"، في مجلس النواب، اليوم الاحد، بان البرلمان اقام مأتماً للعزاء على أرواح ضحايا القصف الأميركي على مطار بغداد الدولي.واوضح مراسلنا، ان" مجلس النواب اقام مأتما للعزاء على أرواح الشهداء الذين قضوا بالضربة الاميركية على مطار بغداد وابرزهم نائب رئيس هيأة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ".واكد، ان" المأتم اقيم بحضور نائب رئيس مجلس النواب عن كتلة سائرون حسن كريم الكعبي".

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