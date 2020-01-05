الرد سيكون قاسيا وسيأتي على جغرافيا محور المقاومة

2020/01/05 | 12:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المساعد السياسي لحرس الثورة الإسلامية العميد يد الله جواني حال نشر نبأ استشهاد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية الشهيد الفريق قاسم سليماني...

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