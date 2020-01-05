نص قرار إنهاء التواجد الأمريكي في العراق المقرر التصويت عليه بجلسة اليوم

2020/01/05 | 13:27 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- نشرت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، نص القرار البرلماني المزمع التصويت عليه اليوم من قبل مجلس النواب، والذي ينص على إلغاء الاتفاقية الأمنية العراقية – الأمريكية، وإنهاء التواجد الأمريكي في العراق.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، انه “قرر مجلس النواب بجلسته الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 5/1/2020 ...

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