2020/01/05 | 13:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائب عن تحالف الفتح انتصار الموسوي ، الاحد، عن حضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي جلسة اليوم لمناقشة تداعيات التواجد الامريكي في البلاد.وقالت الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “جلسة مجلس النواب المقررة، اليوم، ستكون علنية وسيحضرها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة عن الفتح: عادل عبد المهدي سيحضر جلسة البرلمان اليوم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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