هيئة الحشد في ميسان تقيم مجلس عزاء على أرواح شهداء قادة الانتصار

2020/01/05 | 13:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت هيئة الحشد الشعبي في ميسان، الاحد، مجلس عزاء على ارواح الشهداء القائدين ابو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني والشهداء الاخرين في المحافظة.وحضر المجلس وجهاء وشيوخ العشائر وعدد من قادة ومنتسبو الحشد الشعبي والقادة الامنيون إذ استنكروا الاعتداء الامريكي الآثم واشادوا ببسالة قوات الحشد الشعبي وما تقدمها من تضحيات دفاعا عن العراق و أهله

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