الدفاع تعتذر عن اقامة حفل تخرج الدورة 79 لكلية الأركان

2020/01/05 | 13:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذرت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، عن اقامة حفل تخرج الدورة 79 كلية الأركان.وقال الوزير نجاح الشمري انه “نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا، تعتذر وزارة الدفاع عن اقامة […]

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