أوامر بإطلاق النار على أي أجسام مجهولة تقترب من قواعد الحشد في ديالى

2020/01/05 | 13:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر أمني في محافظة ديالى، الأحد إعطاء أوامر مباشرة بإطلاق النار على اي اجسام طائرة مجهولة تقترب من قواعد الحشد الشعبي).وقال المصدرإن “توجيهات واضحة صدرت للحشد الشعبي من […]

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