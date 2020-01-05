2020/01/05 | 13:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال 3 أجانب سرقوا أكثر من 20 ألف دولار في كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/05 | 13:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 أجانب سرقوا أكثر من 20 ألف دولار في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 3 أجانب سرقوا أكثر من 20 ألف دولار في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).