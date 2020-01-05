تعرف على نص قرار إنهاء التواجد الأمريكي في العراق المقرر التصويت عليه بجلسة اليوم

2020/01/05 | 13:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نشرت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، نص القرار البرلماني المزمع التصويت عليه اليوم من قبل مجلس النواب، والذي ينص على إلغاء الاتفاقية الأمنية العراقية - الأمريكية، وإنهاء التواجد الأمريكي في العراق.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "قرر مجلس النواب بجلسته الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 5/1/2020 من الفصل التشريعي الأول السنة التشريعية الثانية/الدورة النيابية الرابعة واستناداً الى احكام المواد (59/ثانياً) و(1) و(109) من الدستور واستناداً الى الواجب الوطني والرقابي لمجلس النواب كممثل للشعب العراقي بجميع مكوناته، وحرصاً على سلامة العراق وسيادته على أراضيه وشعبه ووفقاً للصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور".

واضافت انه "تم اصدار القرار الآتي الناص على إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقق النصر وعلى الحكومة العراقية العمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب".

وتابعت: "على الحكومة العراقية ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة ان تعلن أعداد الفنيين والمدربين الأجانب التي تحتاجهم وأماكن تواجدهم ومهامهم ومدة عقودهم".

واشارت الدائرة الى إنه "على الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية التوجه الى الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وامن العراق".

وبينت انه "هذا القرار ينفذ من تاريخ التصويت عليه".

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