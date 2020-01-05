الكابينيت الإسرائيلي يجتمع اليوم لبحث تداعيات اغتيال سليماني

2020/01/05 | 13:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" سيجتمع، اليوم الأحد، لمناقشة نتائج وآثار مقتل الجنرال سليماني على إسرائيل، والاستعداد لأي هجوم إيراني محتمل.

ونقلت القناة على لسان بريان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، أنه لا يمكن أو ينفي إطلاع الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل على نيتها اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة الماضية، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".

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