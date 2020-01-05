جهاز مكافحة الارهاب ينفي انتشاره حول مبنى البرلمان: مستمرون بتأمين طريق المطار

2020/01/05 | 13:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفى المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، الأحد، أنتشار قوات تابعة للجهاز حول مبنى مجلس النواب.وقال النعمان في بيان، إن "الاخبار التي تتداول حول انتشار قوات جهاز مكافحة الارهاب امام مبنى البرلمان، حاليا، غير صحيح اطلاقا".وأضاف أن "قوات الجهاز لازالت تمارس مهامها في مكافحة الارهاب وعملياتها النوعية ضد اهداف لفلول داعش"، مؤكداً أن "قوات الجهاز مستمرة بتامين طريق المطار".

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