آخر ما كتبه الحاج قاسم سليماني بخط يده قبل استشهاده

2020/01/05 | 13:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ننشر لمتابعي قناة العالم الاخبارية صورة عن آخر ما كتبه بخط يده قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية الفريق قاسم سليماني الذي استشهد فجر الجمعة قرب...

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