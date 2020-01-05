فيديو- مقتل وإصابة متظاهرين في “الحبوبي” برصاص عناصر الحشد لرفضهم تشييع سليماني

2020/01/05 | 13:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الحل العراق أفادت مصادرٌ محلية، اليوم الأحد، بمقتل متظاهرين اثنين وإصابة خمسة آخرين بجروحٍ متفاوتة، بالرصاص الحي، بعد رفضهم المشاركة في تشييعٍ رمزي لقائد فيلق القدس #قاسم_سليماني، في محافظة […]

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