التربية النيابية: هناك توجه لتأجيل الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية

2020/01/05 | 13:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، عن وجود توجه لتأجيل الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية.وقال عضو اللجنة طعمة اللهيبي، في تصريح صحفي إن “هناك توجهاً لدى وزارة التربية بإعطاء حصص إضافية وتأجيل امتحانات الصفوف المنتهية خلال العام الدراسي الحالي”.ولفت الى أن “معظم التلاميذ والطلبة في المحافظات بدأوا بالعودة الى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام

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