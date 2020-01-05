حكومة اليمن تتعهد برفع إنتاجها النفطي

2020/01/05 | 13:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الحكومة اليمنية الشرعية عن خطة جديدة لزيادة إنتاجها النفطي إلى نحو 80 ألف برميل يوميا من أجل رفد الاقتصاد الوطني بما نسبته 60% من الإيرادات

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