شاهد.. ردة فعل الخزعلي على طلب الثأر لمقتل سليماني والمهندس

2020/01/05 | 13:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق وردة فعله أمام حضور طالبوه بالثأر لمقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي.ويظهر في مقطع الفيديو خلال وجود الخزعلي في مراسم تشييع جثمان سليماني […]

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