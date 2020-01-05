بالصور.. انطلاق مسيرة طلابية من وزارة التعليم إلى ساحة التحرير وسط بغداد

2020/01/05 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

انطلق المئات من طلبة جامعات بغداد الحكومية والأهلية، الأحد (05 كانون الثاني 2020)، في مسيرة طلابية بدأت من وزارة التعليم العالي إلى ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن طلبة الجامعات الحكومية والأهلية انطلقوا في مسيرة طلابية قرب وزارة التعليم باتجاه ساحة التحرير.

وأضاف ان المسيرة شهدت حضور المئات من الطلبة تضامناً مع التظاهرات واستمراراً للاضراب عن الدوام والاعتصام المدني.

بغداد اليوم -بغداد

نفى المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، الأحد (05 كانون الثاني 2020)، أنتشار قوات تابعة للجهاز حول مبنى مجلس النواب.

وقال النعمان في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الاخبار التي تتداول حول انتشار قوات جهاز م

بغداد اليوم - بغداد

أقام مجلس النواب العراقي، الأحد (05 كانون الثاني 2020)، مجلس عزاء على ارواح شهداء الضربة الأمريكية قرب مطار بغداد.

وقال مصدر نيابي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "مجلس النواب أقام مجلس عزاء برعاية، حسن كريم الكعبي النائب ا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت شركة طيران الخليج، الأحد (5 كانون الثاني 2019) أنها سوف تأُمن رحلات اخلاء لنقل مسافريها من العراق.

وأكدت الشركة، (الناقلة الوطنية لمملكة البحرين) أنها "تعمل على تأمين رحلات اخلاء لمسافريها في جمهورية العراق وأن العم

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