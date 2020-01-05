عُمان تحث طهران وواشنطن على

2020/01/05 | 13:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت عُمان الجانبين إلى "تغليب لغة الحوار" – صورة ارشيفية

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