العراق: هجمات بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون على المنطقة الخضراء وقاعدة عسكرية تضم أمريكيين

2020/01/05 | 13:46 - المصدر: فرانس 24

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استهدفت مساء السبت هجمات متزامنة المنطقة الخضراء وسط بغداد وقاعدة بلد الجوية العراقية شمال العاصمة، دون وقوع قتلى كما ذكر الجيش العراقي في بيان.



يأتي ذلك على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني الجمعة في غارة جوية أمريكية.

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