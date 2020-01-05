ذكرى التتويج.. ترفع عزيمة الأولمبي في النهائيات الآسيوية

2020/01/05 | 13:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تغب شمس العراق عن نهائيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً، انطلاق النسخة الأولى من المسابقة العام 2014، الأمر الذي يزيد من إصرار منتخبنا الأولمبي على حسم النسخة الحالية

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