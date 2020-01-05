مكافحة الارهاب ينفي انتشار قواته أمام البرلمان

2020/01/05 | 13:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]نفى جهاز مكافحة الإرهاب، الأحد، الانباء التي اشارت الى نشر قواته بمحيط مجلس النواب العراقي.

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