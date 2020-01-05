الكشف عن مضمون القرار الذي سيصوت عليه البرلمان بشأن الأعتداء الامريكي

2020/01/05 | 13:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر نيابي، عن نص القرار النيابي الذي سيصوت عليه مجلس النواب في جلسته الاستثنائية المقرر عقدها اليوم الأحد بشأن الاعتداء الامريكي على سيادة العراق واستهداف الحشد الشعبي.

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