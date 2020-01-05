الطليباوي يطالب ابناء العصائب بـ”المنازلة الكبرى”

2020/01/05 | 13:58 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- دعا المتحدث العسكري باسم عصائب اهل الحق، جواد الطليباوي، اليوم الاحد، افراد الفصيل للاستعداد للمنازلة الكبرى.وغرد الطليباوي على صفحته الشخصية بموقع “تويتر” ،داعيا “ايها المجاهدون ان عدونا قد خيرنا بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة..فيا اخوة قيس الاحرار..يا رجال ليث العصائب..ايها الاشداء شمروا عن سواعدكم واستعدوا للمنازلة الكبرى فوالله انتم ...

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