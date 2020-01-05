رئيس المحكمة الاتحادية العليا يفصح عن ذمته المالية

2020/01/05 | 13:58 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن إفصاح رئيس المحكمة الاتِّحاديَّة العليا عن ذمَّته الماليَّة، وتسلمها الاستمارة الخاصَّة به لعام 2020.وقالت الهيئة في بيان، تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “دائرة الوقاية تلقَّت الاستمارة الخاصَّة بكشف الذمَّة الماليَّة لرئيس المحكمة الاتِّحاديَّة العليا القاضي مدحت المحمود للعام الجاري”.وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام الماضي ...

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