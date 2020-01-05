ضياء الشكرجي - أهم التعديلات غير الخلافية للدستور 5/6

2020/01/05 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي المادة [80] (76):ملاحظة: المواد والبنود التي جعل لها رقمان، فأحدهما يمثل رقم المادة أو البند في دستور 2005، والثاني [بين مضلعين] يمثل رقمها في مشروع التعديل.وكذلك كل النصوص المضافة تجعل [بين مضلعين].أولا: يكلف رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ [انعقاد أول جلسة لمجلس النواب] مرشح [الحزب السياسي الحائز عبر الانتخابات حصرا على العدد الأكبر من المقاعد النيابية] بتشكيل مجلس الوزراء [و......

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