2020/01/05 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أفنان_القاسم الأعمال الكاملةالدراسات (18) د.
أفنان القاسم المملكة Le Royaume إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة غيداء ولية العهد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - المملكة النص الكامل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفنان القاسم المملكة Le Royaume إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة غيداء ولية العهد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - المملكة النص الكامل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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