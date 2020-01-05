2020/01/05 | 14:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق خرج المئات من طلبة جامعة بغداد والكليات الأهلية، اليوم الأحد، بمسيرات طلابية حاشدة إلى ساحة التحرير لتعزيز الحركة الاحتجاجية فيالعراق.وقال مراسل “يس عراق“، إن طلبة الجامعات الحكومية والأهلية انطلقوا في مسيرة طلابية قرب وزارة التعليم باتجاه ساحة التحرير.وأضاف ان المسيرة شهدت حضور المئات من الطلبة تضامناً مع التظاهرات واستمراراً للاضراب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور .. حركة احتجاجية طلابية تنطلق من وزارة التعليم إلى ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور .. حركة احتجاجية طلابية تنطلق من وزارة التعليم إلى ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).