2020/01/05 | 14:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سالم لطيف العنبكي ** مقاومة وتعطيل وضرب مصالحهم الاقتصادية والتجارية والكف عن شراء أسلحتهم هي ضرب لمثلهم العليا التي يعتقدون بها وهي عندهم أهم من الأخلاق والشرف والكرامة والوفاء والوجود […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجابهة وردع أميركا وحلفائها ا ليس بالضرورة بالمقاومة المسلحة بل مقاومة بضرب وتعطيل مصالحها هي الأهم إن كنتم تعقلون!!) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجابهة وردع أميركا وحلفائها ا ليس بالضرورة بالمقاومة المسلحة بل مقاومة بضرب وتعطيل مصالحها هي الأهم إن كنتم تعقلون!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).