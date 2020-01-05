2020/01/05 | 14:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص القرار المفترض ان يصوت عليه البرلمان بجلسة اليوم بشأن الاعتداءات الاميركية.وادناه نص القرار: قرر مجلس النواب بجلسته الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 5/1/2020 من الفصل التشريعي الأول السنة التشريعية […]

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