فندق بابل الدولي يعلن عن ارباحه للسنتين الماليتين 2017 و2018

2020/01/05 | 14:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت ادارة شركة فندق بابل الدولي عن ارباحها للسنتين الماليتين 2017 و2018 ، مؤكدة حصول الفندق على شهادة الآيزو وارتفاع اسعار اسهمه الى اعلى المستويات”.وقالت ادارة فندق بابل في بيان صحفي صدر عن مكتبها الاعلامي ، “نعلن لمساهمينا الكرام عن النتائج المتحققة للسنتين الماليتين ٢٠١٧و٢٠١٨من ارباحها السنوية ونتيجةً للجهد الدؤب والعمل المثابر وتحمل […]

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